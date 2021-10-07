Лицо Кузяева после столкновения со Смоловым на тренировке сборной России. Фото

Полузащитник сборной России Далер Кузяев получил травму лица на тренировке сборной России.

Вчера, 6 октября игрок столкнулся с форвардом Федором Смоловым во время тренировки, у полузащитника рассечение над левой бровью. О столкновении футболистов в ходе вечерней тренировки написал Telegram-канал «ЭкСпорт».

Далер Кузяев (слева). Фото «СЭ»

Сегодня, 7 октября сборная России отправится в Казань, где ей предстоит провести матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии, назначенный на 8 октября. В этом месяце команда Валерия Карпина проведет еще одну встречу в рамках отбора против Словении (11 октября) на выезде.

Сборная России занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 13 очками, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.