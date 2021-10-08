Кузяев вышел на матч со Словакией в специальной защитной маске. Фото
Полузащитник сборной России Далер Кузяев вышел на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словакии в специальной защитной маске. Он получил травму лица на тренировке.
6 октября игрок столкнулся с форвардом Федором Смоловым во время тренировки, у полузащитника рассечение над левой бровью.
Смолов также получил несколько синяков, но играет без маски.
Отметим, что Кузяев был выбран капитаном сборной России на эту встречу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю