«Одиннадцать друзей Карпина». Баннер российских болельщиков на матче против Словакии
Российские болельщики подготовили специальный баннер к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии. Встреча проходит в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».
«Одиннадцать друзей Карпина», — написано на баннере фанатов. Это отсыл к популярному голливудскому фильму «Одиннадцать друзей Оушена».
Валерий Карпин тренирует сборную России с июля 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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