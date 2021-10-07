Кузяев готов стать капитаном сборной России
Далер Кузяев: «Если Карпин предложит мне стать капитаном сборной России, то я соглашусь»
19:33
Полузащитник сборной России Далер Кузяев сказал, что готов стать капитаном в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии.
— Будешь ли ты завтра капитаном, раз ты пришел на пресс-конференцию?
— У нас в команде так заведено, что все капитаны и все чувствую ответственность перед сборной и страной. Если Валерий Георгиевич мне завтра предложит стать капитаном, то я соглашусь.
— Вся видят, что у тебя синяк и рассечение. Что случилось?
— На вчерашней тренировке произошло столкновение со Смоловым. После этого я прошел многие тесты, обследования. Противопоказаний к тренировкам и игры нет. Просто ушиб.
Матч Россия — Словакия состоится 8 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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