Кузяев готов стать капитаном сборной России

Полузащитник сборной России Далер Кузяев сказал, что готов стать капитаном в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии.

— Будешь ли ты завтра капитаном, раз ты пришел на пресс-конференцию?

— У нас в команде так заведено, что все капитаны и все чувствую ответственность перед сборной и страной. Если Валерий Георгиевич мне завтра предложит стать капитаном, то я соглашусь.

— Вся видят, что у тебя синяк и рассечение. Что случилось?

— На вчерашней тренировке произошло столкновение со Смоловым. После этого я прошел многие тесты, обследования. Противопоказаний к тренировкам и игры нет. Просто ушиб.

Матч Россия — Словакия состоится 8 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.