«Мы никого не сильнее, никого и не слабее». Карпин оценил сборную Словакии
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил силу команды Словакии.
— Пересматривали ли матч сборной со Словакией, который был проигран в марте?
— Да, конечно. Смотрели. Хотя там много изменений у нас и у словаков. Но информацию оттуда тоже посмотрели.
Словакия — добротная команда европейского уровня. Мы никого не сильнее, никого и не слабее. Примерно равные команды. Сильная сторона Словакии — стандарты, много создает и забивает. К этому надо отнестись очень внимательно, помимо всего остального.
Давления по поводу места в таблице — оно одинаковое. У нас задача первая — занять первое место и выйти напрямую на чемпионат мира. Если такая задача стоит, то надо выигрывать все матчи.
Напомним, в пятницу, 8 октября, сборная России примет команду Словакии в матче отбора на чемпионат мира-2022. Игра состоится в Казани и начнется в 21.45 (мск).
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