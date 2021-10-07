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«Мы никого не сильнее, никого и не слабее». Карпин оценил сборную Словакии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил команду Словакии
19:36
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил силу команды Словакии.

— Пересматривали ли матч сборной со Словакией, который был проигран в марте?

— Да, конечно. Смотрели. Хотя там много изменений у нас и у словаков. Но информацию оттуда тоже посмотрели.

Словакия — добротная команда европейского уровня. Мы никого не сильнее, никого и не слабее. Примерно равные команды. Сильная сторона Словакии — стандарты, много создает и забивает. К этому надо отнестись очень внимательно, помимо всего остального.

Давления по поводу места в таблице — оно одинаковое. У нас задача первая — занять первое место и выйти напрямую на чемпионат мира. Если такая задача стоит, то надо выигрывать все матчи.

Напомним, в пятницу, 8 октября, сборная России примет команду Словакии в матче отбора на чемпионат мира-2022. Игра состоится в Казани и начнется в 21.45 (мск).

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Владислав Зимагулов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры