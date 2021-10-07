«Мы никого не сильнее, никого и не слабее». Карпин оценил сборную Словакии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил силу команды Словакии.

— Пересматривали ли матч сборной со Словакией, который был проигран в марте?

— Да, конечно. Смотрели. Хотя там много изменений у нас и у словаков. Но информацию оттуда тоже посмотрели.

Словакия — добротная команда европейского уровня. Мы никого не сильнее, никого и не слабее. Примерно равные команды. Сильная сторона Словакии — стандарты, много создает и забивает. К этому надо отнестись очень внимательно, помимо всего остального.

Давления по поводу места в таблице — оно одинаковое. У нас задача первая — занять первое место и выйти напрямую на чемпионат мира. Если такая задача стоит, то надо выигрывать все матчи.

Напомним, в пятницу, 8 октября, сборная России примет команду Словакии в матче отбора на чемпионат мира-2022. Игра состоится в Казани и начнется в 21.45 (мск).