Кутепов заявил, что готов играть за сборную в нападении

Защитник «Спартака» Илья Кутепов заявил, что готов выступать на позиции нападающего в сборной России.

«Не почувствовали ли нападающие конкуренцию с моей стороны? Это надо спрашивать у нападающих. Планируют ли наигрывать меня нападающим в сборную? Вопрос не ко мне. Я готов играть на любой позиции. Опыта игры на позиции нападающего особо не было, так, пара ситуаций», — сказал Кутепов.

В сезоне-2020/21 главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско неоднократно выпускал Кутепова на замену в матчах чемпионата России на позицию форварда.

В марте сборная России проведет три матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Команда сыграет с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).

(Игорь Рабинер)