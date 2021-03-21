Кутепов заявил, что готов играть за сборную в нападении
Защитник «Спартака» Илья Кутепов заявил, что готов выступать на позиции нападающего в сборной России.
«Не почувствовали ли нападающие конкуренцию с моей стороны? Это надо спрашивать у нападающих. Планируют ли наигрывать меня нападающим в сборную? Вопрос не ко мне. Я готов играть на любой позиции. Опыта игры на позиции нападающего особо не было, так, пара ситуаций», — сказал Кутепов.
В сезоне-2020/21 главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско неоднократно выпускал Кутепова на замену в матчах чемпионата России на позицию форварда.
В марте сборная России проведет три матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Команда сыграет с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).
(Игорь Рабинер)
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