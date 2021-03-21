Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
БЕТСИТИ Кубок России
Суперкубок УЕФА
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Клуб 100
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Кутепов заявил, что готов играть за сборную в нападении

13:34
Теги:

Защитник «Спартака» Илья Кутепов заявил, что готов выступать на позиции нападающего в сборной России.

«Не почувствовали ли нападающие конкуренцию с моей стороны? Это надо спрашивать у нападающих. Планируют ли наигрывать меня нападающим в сборную? Вопрос не ко мне. Я готов играть на любой позиции. Опыта игры на позиции нападающего особо не было, так, пара ситуаций», — сказал Кутепов.

В сезоне-2020/21 главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско неоднократно выпускал Кутепова на замену в матчах чемпионата России на позицию форварда.

В марте сборная России проведет три матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Команда сыграет с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).

(Игорь Рабинер)

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...