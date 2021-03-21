Кутепов рассказал об эмоциях от возвращения в сборную России

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал свое возвращение в состав сборной России.

«Ощущения — отличные, готов работать. Настроение хорошее, как и у всех ребят. Да, игровой практики было мало, но мой вызов в сборную — решение тренерского штаба. Мне не сказали, почему меня вызвали. Пришел вызов — с удовольствием приехал в расположение сборной. Мне всегда здесь комфортно, уютно. Мне здесь нравится все. Планов на паузу не было, никуда билеты не покупал, поэтому все сложилось хорошо», — сказал Кутепов.

В последний раз Кутепов выходил на поле в составе сборной России 8 октября 2020 года в товарищеском матче против Швеции (1:2).

В марте сборная России проведет три матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Команда сыграет с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).

(Игорь Рабинер)