Мирзов объяснил, почему путь в сборную России из «Химок» короче, чем из «Спартака»

Полузащитник «Химок» и сборной России Резиуан Мирзов 21 марта во время общения с журналистами объяснил, почему из подмосковного клуба его вызвали в национальную команду.

«Путь из «Химок» короче, чем из «Спартака»? Получается, да. Я старался, отдался на тренировках, поэтому получилось попасть. Дальше нужно еще больше работать, доказывать, что меня вызвали не зря. Пошла ли аренда на пользу? На данный момент да», — заявил Мирзов.

Сборная России готовится к трем предстоящим матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре. 24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.