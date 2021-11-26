Кудряшов: «У меня есть мечта: поехать в Катар на чемпионат мира со сборной России»

Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью «СЭ» рассказал о своей главной мечте.

— У меня есть мечта: поехать в Катар на чемпионат мира со сборной. Для меня это было бы прекрасным окончанием карьеры в сборной. После ЧМ-2018 в России я хотел сыграть еще на одном... Но не предполагал, что все так сложится, и будет возможность даже в поехать в Катар. Теперь это моя заветная мечта.

14 ноября сборная России на выезде проиграла Хорватии (0:1), единственным голом в матче оказался автогол Кудряшова. Из-за поражения российская команда не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022, теперь россиянам предстоит принять участие в стыковых матчах.

Федор Кудряшов: монолог об автоголе с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022