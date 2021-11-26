Кудряшов поблагодарил болельщиков сборной за поддержку

Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью «СЭ» высказал слова благодарности болельщикам.

— Хочу еще раз сказать всем спасибо за поддержку. Есть чувство, что болельщики всегда с нами и они всегда поддерживают сборную. Хочу, чтобы это никуда не пропало даже после таких игр. Каждый футболист в нашей команде играет за болельщиков.

Сегодня, 26 ноября, состоится жеребьевка стыкового турнира ЧМ-2022, по итогам которой сборная России узнает своего соперника по полуфиналу. Россияне попали в число «сеяных» команд, в первом раунде стыков команде Валерия Карпина предстоит встретиться с Турцией, Австрией, Македонией, Чехией или Польшей.

Федор Кудряшов: монолог об автоголе с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022