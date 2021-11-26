Президент ФИФА Инфантино раскритиковал противников идеи проведения чемпионата мира каждые два года
Президент ФИФА Джанни Инфантино подверг критике противников идеи проведения чемпионата мира каждые два года.
«Те, кто наверху, не хотят ничего менять, они опасаются за свои лидирующие позиции, — приводит слова Инфантино Reuters. — Они являются примером для всех, и мы аплодируем им за то, что они достигли вершины. Но в то же время нельзя закрывать дверь, надо давать надежду и возможности.
По его мнению, проведение чемпионата мира каждые два года откроет больше возможностей для стран, не входящих в элиту мирового футбола.
«Необходимо дать больше возможностей мировому футболу, чтобы африканский футбол сиял на мировой арене», — подытожил он.
Напомним, что против проведение чемпионата мира каждые два годы выступили УЕФА, Конфедерация футбола Южной Америки, АПЛ и другие организации.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.reuters.com/lifestyle/sports/infantino-says-those-opposed-world-cup-change-scared-2021-11-26/
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