Президент ФИФА Инфантино раскритиковал противников идеи проведения чемпионата мира каждые два года

Президент ФИФА Джанни Инфантино подверг критике противников идеи проведения чемпионата мира каждые два года.

«Те, кто наверху, не хотят ничего менять, они опасаются за свои лидирующие позиции, — приводит слова Инфантино Reuters. — Они являются примером для всех, и мы аплодируем им за то, что они достигли вершины. Но в то же время нельзя закрывать дверь, надо давать надежду и возможности.

По его мнению, проведение чемпионата мира каждые два года откроет больше возможностей для стран, не входящих в элиту мирового футбола.

«Необходимо дать больше возможностей мировому футболу, чтобы африканский футбол сиял на мировой арене», — подытожил он.

Напомним, что против проведение чемпионата мира каждые два годы выступили УЕФА, Конфедерация футбола Южной Америки, АПЛ и другие организации.