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Сегодня, 17:35

Гальтье — об истории с игрушкой с лицом Мбаппе: «Месси не проявил неуважения к Килиану»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье отреагировал на оскорбительное поведение некоторых футболистов сборной Аргентины в адрес форварда Килиана Мбаппе.

Вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес на чемпионском параде держал в руках куклу с лицом французского форварда.

«Я не знаю, что произошло в Аргентине, но меня это не особо касается. Хочу лишь отметить, что Месси не проявил неуважения к Мбаппе. Они обменялись рукопожатием, и Килиан вел себя образцово после поражения. Он поздравил Лео и тренера Лионеля Скалони. Вот что важно для меня», — приводит слова Гальтье Mundo Deportivo.

18 декабря сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пенальти — 4:2) в финале ЧМ-2022 и стала трехкратным чемпионом мира. Ранее аргентинцы выигрывали этот турнир в 1978 и 1986 годах.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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