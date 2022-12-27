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Сегодня, 19:53

В Катаре планируют создать музей из комнаты, в которой во время ЧМ-2022 жил Месси

Алина Савинова
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Катарский университет решил создать музей в стенах комнаты студенческого кампуса, в которой во время ЧМ-2022 проживал форвард сборной Аргентины Лионель Месси.

«Комната, в которой капитан сборной Аргентины Лионель Месси останавливался во время чемпионата мира по футболу в Катаре, будет скоро оформлена в мини-музей», — сообщает пресс-служба университета.

Катарский университет был основан в 1973 году. Он находится на северной окраине столицы страны Дохи.

Чемпионат мира по футболу-2022 прошел в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победу в турнире одержала сборная Аргентины, которая в финале обыграла национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2). Месси был признан лучшим игроком мирового первенства.

Источник: https://m.thepeninsulaqatar.com/article/27/12/2022/lionel-messis-room-in-qatar-university-to-be-converted-to-a-mini-museu
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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