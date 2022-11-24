Криштиану Роналду стал вторым свободным агентом, который отличился на чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал вторым свободным агентом, который забил на чемпионатах мира, сообщает Squawka.

37-летний футболист отличился в матче с Ганой на ЧМ-2022. Он реализовал 11-метровый удар.

Первым игроком, забившим гол на чемпионате мира в качестве свободного агента, был защитник сборной Аргентины Альберто Тарантини, который поразил ворота национальной команды Перу (6:0) в 1978 году. В том году Аргентина выиграла мировое первенство.

Напомним, что 22 ноября «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с форвардом. Роналду является единственным игроком без клуба на чемпионате мира-2022 в Катаре.