Ван Гал: «Сборная Нидерландов не планирует никаких акций протеста»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал отреагировал на акцию протеста игроков сборной Германии перед матчем ЧМ-2022 с Японией (1:2).

«Мы поставили точку после всех политических вопросов минувшего четверга. У нас есть цель, и мы не собираемся запятнать ее действиями ФИФА или любой другой организации», — цитирует ван Гала Reuters.

Вчера, 23 ноября, немецкие игроки закрыли рты руками на фото перед матчем с Японией из-за запрета повязок в поддержку ЛГБТ.

Позднее Немецкий футбольный союз выступил с заявлением по поводу акции футболистов национальной команды.