Ван Гал: «Сборная Нидерландов не планирует никаких акций протеста»
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал отреагировал на акцию протеста игроков сборной Германии перед матчем ЧМ-2022 с Японией (1:2).
«Мы поставили точку после всех политических вопросов минувшего четверга. У нас есть цель, и мы не собираемся запятнать ее действиями ФИФА или любой другой организации», — цитирует ван Гала Reuters.
Вчера, 23 ноября, немецкие игроки закрыли рты руками на фото перед матчем с Японией из-за запрета повязок в поддержку ЛГБТ.
Позднее Немецкий футбольный союз выступил с заявлением по поводу акции футболистов национальной команды.
Вместо повязок OneLove ФИФА разрешила капитанам сборных носить во время матчей ЧМ-2022 повязки черного цвета с надписью «No discrimination» («Нет дискриминации»). В Международной федерации футбола заявили, что если кто-то из игроков наденет повязку OneLove радужного цвета, то судья будет вправе показать такому футболисту желтую карточку.