Бразилия — Сербия: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

В четверг, 24 ноября сборная Бразилии сыграет против Сербии в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Встреча пройдет на стадионе «Лусаил» в одноименном городе и начнется в 22.00 по московскому времени.

Сборные Бразилии и Сербии играют в группе G вместе с Камеруном и Швейцарией.

Следить за матчем Бразилия — Сербия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.