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Судейство

Сегодня, 17:35

Корея — Гана: Андре Айю сыграл рукой. Почему засчитан гол ганцев?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод матча Корея — Гана, где Андре Айю сыграл рукой.
Эпизод матча Корея — Гана, где Андре Айю сыграл рукой.
Эпизод матча Корея — Гана, где Андре Айю сыграл рукой.
Эпизод матча Корея — Гана, где Андре Айю сыграл рукой.
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На 24-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Корея — Гана арбитр Антони Тэйлор правильно засчитал взятие ворот корейской сборной. Его решение вскоре поддержал ВАР Томаш Квятковски.

Эпизод матча Корея — Гана, где Андре Айю сыграл рукой.
Эпизод матча Корея — Гана, где Андре Айю сыграл рукой.
Эпизод матча Корея — Гана, где Андре Айю сыграл рукой.
Эпизод матча Корея — Гана, где Андре Айю сыграл рукой.

У болельщиков команды Паулу Бенту мог возникнуть вопрос, почему бригада судей не зафиксировала игру рукой Андре Айю. Разве это не повод для отмены гола Мохаммеда Салису?

Эпизод матча Корея — Гана, где Андре Айю сыграл рукой.
Эпизод матча Корея — Гана, где Андре Айю сыграл рукой.

Нет, Тэйлор и Квятковски правы. В ходе голевой атаки действительно произошел контакт мяча с левой рукой Айю. Но эта рука находилась в естественном положении, а затем мяч оказался у Салису и тот отправил его в сетку. По правилам игры в такой ситуации нарушения нет.

А вот забей Айю сам даже после такого касания мяча рукой, тогда гол пришлось бы отменить.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ганы по футболу
Сборная Кореи по футболу
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