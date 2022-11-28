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Дубль Кудуса принес Гане победу над Кореей в матче ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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28 ноября. Корея — Гана — 2:3.
Фото Reuters

Сборная Ганы вырвала победу у команды Кореи в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре со счетом 3:2.

Африканцы забили два гола в первом тайме: отличились защитник Мохаммед Салису и полузащитник Мохаммед Кудус.

Во втором тайме корейцы смогли сравнять счет: дубль за три минуты оформил вышедший на замену нападающий Гуе Сон Чо.

Однако все тот же Кудус также оформил дубль и все же принес победу Гану.

Африканская команда набрала 3 очка и занимает второе место в группе H. Корея опустилась на четвертую строчку (1 очко). Второй матч в этой группе, в котором сыграют Португалия и Уругвай, пройдет также 28 ноября.

В заключительном туре группового этапа Корея встретится с Португалией, а Гана — с Уругваем. Оба матча пройдут 2 декабря.

Чемпионат мира. Группа H
28 нояб, 16:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Корея
2:3
Гана
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ганы по футболу
Сборная Кореи по футболу
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