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Сегодня, 15:42

Генич больше не будет комментировать матчи ЧМ-2022

Руслан Минаев
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Телекомментатор Константин Генич больше не будет работать на матчах чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«С финальным свистком матча Аргентина — Австралия в 1/8 мой комментаторский ЧМ закончен. Хоть исторический гол Месси озвучил. Никаких вопросов. Всем спасибо за положительные отзывы. И за негативные тоже. Если это не повод. 

Больше позитива! Надо собраться. Слетаю-ка я в Доху, посмотрю, как там дела обстоят. Может, и на футбол схожу, если повезет», – написал Генич.

Ранее Генич не попал в список комментаторов федерального спортивного телеканала на предстоящие матчи четвертьфинала ЧМ-2022.

Чемпионат мира по футболу 2022
Константин Генич
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