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Сегодня, 15:19

Анчелотти прокомментировал ситуацию Роналду в сборной Португалии

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает по поводу ситуации Криштиану Роналду в сборной Португалии. Футболист не попал в стартовый состав на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

«В чём проблема Роналду? Не знаю, может, он все еще чувствует себя 20-летним. На протяжении всей карьеры он заботился о своем здоровье, и он чувствует себя прекрасно, но сейчас конкуренция стала жестче», — сказал Анчелотти Corriere Dello Sport.

Он рассказал, что за все время работы с игроком, Роналду не доставлял проблемы, а решал их.

Ранее сообщалось, что португалец, узнав о том, что не попал в стартовый состав на матч 1/8 финала ЧМ со Швейцарией , был настолько взбешен, что заявил о желании покинуть расположение национальной команды.

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