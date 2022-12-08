Анчелотти прокомментировал ситуацию Роналду в сборной Португалии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает по поводу ситуации Криштиану Роналду в сборной Португалии. Футболист не попал в стартовый состав на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

«В чём проблема Роналду? Не знаю, может, он все еще чувствует себя 20-летним. На протяжении всей карьеры он заботился о своем здоровье, и он чувствует себя прекрасно, но сейчас конкуренция стала жестче», — сказал Анчелотти Corriere Dello Sport.

Он рассказал, что за все время работы с игроком, Роналду не доставлял проблемы, а решал их.