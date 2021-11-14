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Колосков — о высказываниях хорватов перед матчем с Россией: «Пустые слова, которые не имеют никакого значения»

10:57
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от заключительного матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия.

«Сегодня сборная России может противопоставить команде Хорватии только грамотную и дружную игру, — приводит слова Колоскова «Чемпионат». — Один из определяющих факторов — уровень физической готовности. И Россия, и Хорватия потратили много сил, пройдя длительный игровой период. Также стоит вопрос выбора состава, тактических построений. Грамотно выбранная тактика напрямую влияет на результат. На сегодняшний день индивидуальное мастерство хорватских футболистов выше. У российской сборной есть отдельно сильные игроки, но в совокупности у хорватов команда более высокого класса».

По его мнению, в предстоящей встрече большую роль сыграют психологическая устойчивость и волевая подготовка.

«Хорваты не раз говорили о том, что на игре будет тяжелая обстановка с точки зрения давления трибун на соперника. Очень важно не дрогнуть и выдержать это давление, проявить характер, бойцовские качества», — сказал он.

Также Колосков прокомментировал высказывания хорватов о перед игрой.

«Пустые слова, которые не имеют никакого значения. Громогласные заявления только характеризуют говорящих с не самой лучшей стороны. Сейчас тот случай, когда лучше промолчать. Мы все увидим на поле», — сказал он.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

После девяти туров отборочного турнира Россия с 22 очками возглавляет группу Н. Хорватии набрала 20 очков и идет на втором месте. Таким образом, для прямого выхода на чемпионат мира российской сборной достаточно ничьей в предстоящей игре.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4512937-pustye-slova-koloskov-o-vyskazyvaniyah-horvatov-pered-reshayuschim-matchem-s-rossiej.html

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры