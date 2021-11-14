Колосков — о высказываниях хорватов перед матчем с Россией: «Пустые слова, которые не имеют никакого значения»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от заключительного матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия.
«Сегодня сборная России может противопоставить команде Хорватии только грамотную и дружную игру, — приводит слова Колоскова «Чемпионат». — Один из определяющих факторов — уровень физической готовности. И Россия, и Хорватия потратили много сил, пройдя длительный игровой период. Также стоит вопрос выбора состава, тактических построений. Грамотно выбранная тактика напрямую влияет на результат. На сегодняшний день индивидуальное мастерство хорватских футболистов выше. У российской сборной есть отдельно сильные игроки, но в совокупности у хорватов команда более высокого класса».
По его мнению, в предстоящей встрече большую роль сыграют психологическая устойчивость и волевая подготовка.
«Хорваты не раз говорили о том, что на игре будет тяжелая обстановка с точки зрения давления трибун на соперника. Очень важно не дрогнуть и выдержать это давление, проявить характер, бойцовские качества», — сказал он.
Также Колосков прокомментировал высказывания хорватов о перед игрой.
«Пустые слова, которые не имеют никакого значения. Громогласные заявления только характеризуют говорящих с не самой лучшей стороны. Сейчас тот случай, когда лучше промолчать. Мы все увидим на поле», — сказал он.
Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.
После девяти туров отборочного турнира Россия с 22 очками возглавляет группу Н. Хорватии набрала 20 очков и идет на втором месте. Таким образом, для прямого выхода на чемпионат мира российской сборной достаточно ничьей в предстоящей игре.
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4512937-pustye-slova-koloskov-o-vyskazyvaniyah-horvatov-pered-reshayuschim-matchem-s-rossiej.html
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