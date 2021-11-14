Сборная Белоруссии повторила антирекорд по количеству проигранных официальных матчей подряд
Сборная Белоруссии проиграла Уэльсу в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча проходила на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе и завершилась со счетом 5:1.
Таким образом, белорусская сборная потерпела седьмое поражение подряд в официальных матчах, что является антирекордом для национальной команды за последние 23 года. В последний раз Белоруссия побеждала в матче с Эстонией (4:2), который состоялся 27 марта.
После девяти туров отборочного турнира Белоруссия с тремя очками идет на пятом месте в турнирной таблице группы E. Уэльс набрал 14 очков и занимает второе место.
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