Сборная Белоруссии повторила антирекорд по количеству проигранных официальных матчей подряд

Сборная Белоруссии проиграла Уэльсу в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча проходила на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе и завершилась со счетом 5:1.

Таким образом, белорусская сборная потерпела седьмое поражение подряд в официальных матчах, что является антирекордом для национальной команды за последние 23 года. В последний раз Белоруссия побеждала в матче с Эстонией (4:2), который состоялся 27 марта.

После девяти туров отборочного турнира Белоруссия с тремя очками идет на пятом месте в турнирной таблице группы E. Уэльс набрал 14 очков и занимает второе место.