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Сегодня, 11:44

Коке рассказал о переживаниях после поражения в матче Японии с Испанией на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Испании Коке поделился мнением о матче группового этапа с Японией на ЧМ-2022 в Катаре. Тот матч испанцы проиграли со счетом 1:2.

«Поражение от Японии? У всех чемпионов на ЧМ был провал, но лучше, когда он случается на групповом этапе, а не в четвертьфинале или полуфинале, где он отправляет тебя домой. В день игры с Японией Энрике был зол, это нормально, он ведь тренер — победитель. В те три минуты, что мы не проходили в плей-офф, было страшно», — цитирует Коке Marca.

На групповом этапе испанцы обыграли Коста-Рику (7:0), сыграли вничью с Германией (1:1) и проиграли Японии. В 1/8 финала сборная Испании сыграет с Марокко.

Коке Ресурексьон (Коке)
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
Сборная Японии по футболу
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