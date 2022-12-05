Дешам рассказал, кого считает лучшим футболистом в мире

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что нападающий «ПСЖ» и национальной команды Килиан Мбаппе является лучшим футболистом в мире. 4 декабря в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Польши (3:1) 23-летний нападающий оформил дубль и стал лучшим бомбардиром турнира.

«Я скажу субъективно, так как я француз и его тренер. Но мой ответ очевиден — это Мбаппе. Килиан отлично подготовился к чемпионату мира. В матче с Польшей он около часа играл не лучшим образом, но, несмотря на это, он умеет менять ход матча в любой момент. Так же, как это делают другие выдающиеся футболисты», — заявил Дешам в эфире TF1.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Франции сыграет в 1/4 финала турнира против Англии 10 декабря, начало — 22.00 мск.