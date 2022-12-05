Юрий Семин: «Япония может расправиться с Хорватией»
Семин поделился ожиданиями от матча Хорватии и Японии
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии корреспонденту «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала ЧМ-2022 между Японией и Хорватией.
«Япония может расправиться с Хорватией. Футбол развивает и в Корее, и в Японии. Это очень быстрые команды, которые хорошо контратакуют. Японцы вышли из группы не случайно. Все закономерно. Они играют очень хорошо. Хорваты стабильная и крепкая команда, которая на каждом чемпионате показывает хороший результат. Там много опытных игроков», — сказал Семин «СЭ».
Сборная Японии встретится с Хорватией 5 декабря. Игра пройдет на стадионе «Аль-Вакра» и начнется в 18.00 по московскому времени.
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