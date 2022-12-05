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Сегодня, 11:29

Юрий Семин: «Япония может расправиться с Хорватией»

Семин поделился ожиданиями от матча Хорватии и Японии
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии корреспонденту «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала ЧМ-2022 между Японией и Хорватией.

«Япония может расправиться с Хорватией. Футбол развивает и в Корее, и в Японии. Это очень быстрые команды, которые хорошо контратакуют. Японцы вышли из группы не случайно. Все закономерно. Они играют очень хорошо. Хорваты стабильная и крепкая команда, которая на каждом чемпионате показывает хороший результат. Там много опытных игроков», — сказал Семин «СЭ».

Сборная Японии встретится с Хорватией 5 декабря. Игра пройдет на стадионе «Аль-Вакра» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Японии по футболу
Юрий Семин
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