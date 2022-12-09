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Сегодня, 13:10

Кержаков не считает Аргентину фаворитом матча ЧМ-2022 против Нидерландов

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Александр Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-футболист сборной России Александр Кержаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 между Нидерландами и Аргентиной.

«Каждая команда может бороться за кубок. У Нидерландов не такие плохие шансы против Аргентины. Они молодые, очень быстрые, поэтому при переходе из обороны в атаку у них может что-то получиться. Аргентинцы более прагматичны. Очень многое зависит от Месси. Но несмотря на то что все внимание уделено ему, другие футболисты могут показывать себя. Тем интереснее будет матч. Но для меня Аргентина не является фаворитом матча с Нидерландами», — сказал Кержаков «СЭ».

Встреча Нидерланды — Аргентина пройдет 9 декабря на стадионе «Лусаил» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Александр Кержаков
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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