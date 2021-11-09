Карпин заявил, что в сборной России есть антипрививочники
19:17
Главный тренер сборной России Валерий Карпин на брифинге перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Кипра рассказал о ситуации в вакцинацией в команде.
— Как вы относитесь к идее ввести обязательную вакцинацию? Как относятся к вакцине в сборной?
— По-разному относятся. Кто-то привитый, кто-то нет, кто-то не хочет, кто-то боится. Так же, как и население нашей страны — кто-то за, кто-то против. Я за то, чтобы прививаться. Но заставить или нет — не мой вопрос.
— Сколько процентов в сборной привито?
— Процентов 70. Кому-то надо будет прививаться еще.
— А те, кто не привились — почему?
— Антипрививочники. Не знаю, — сказал Карпин.
Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября. Начало в 20.00 по московскому времени.
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