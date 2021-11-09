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Карпин заявил, что в сборной России есть антипрививочники

19:17
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин на брифинге перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Кипра рассказал о ситуации в вакцинацией в команде.

— Как вы относитесь к идее ввести обязательную вакцинацию? Как относятся к вакцине в сборной?

— По-разному относятся. Кто-то привитый, кто-то нет, кто-то не хочет, кто-то боится. Так же, как и население нашей страны — кто-то за, кто-то против. Я за то, чтобы прививаться. Но заставить или нет — не мой вопрос.

— Сколько процентов в сборной привито?

— Процентов 70. Кому-то надо будет прививаться еще.

— А те, кто не привились — почему?

— Антипрививочники. Не знаю, — сказал Карпин.

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября. Начало в 20.00 по московскому времени.

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Гоша Чернов все материалы автора
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