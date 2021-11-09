Карпин согласился со словами Чорлуки о непрофессионализме российских футболистов
19:57
Главный тренер сборной России Валерий Карпин согласился с высказыванием экс-защитника «Локомотива» Ведрана Чорлука о непрофессионализме российских футболистов.
— Чорлука сказал, что россиянам не хватает профессионализма. Как вы это оцените?
— Соглашусь.
— Наши легионеры слабее?
— Сколько у нас легионеров?
— Миранчук, Головин, Хайкин...
— Назовите легионеров из сборной Хорватии и в каких клубах они играют. О чем здесь говорить? Нет у нас лучше. К сожалению для нас, российские легионеры не так играют ярко. Ну, сказал правду.
Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 года до лета 2021 года.
11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет против Кипра в матче отбора чемпионата мира-2022. Начало — в 20.00 по московскому времени.
11.11.2021 | Россия — Кипр
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