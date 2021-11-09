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Карпин согласился со словами Чорлуки о непрофессионализме российских футболистов

19:57
Ведран Чорлука. Фото Никита Успенский, -
Ведран Чорлука. Фото Никита Успенский, -
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин согласился с высказыванием экс-защитника «Локомотива» Ведрана Чорлука о непрофессионализме российских футболистов.

— Чорлука сказал, что россиянам не хватает профессионализма. Как вы это оцените?

— Соглашусь.

— Наши легионеры слабее?

— Сколько у нас легионеров?

— Миранчук, Головин, Хайкин...

— Назовите легионеров из сборной Хорватии и в каких клубах они играют. О чем здесь говорить? Нет у нас лучше. К сожалению для нас, российские легионеры не так играют ярко. Ну, сказал правду.

Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 года до лета 2021 года.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет против Кипра в матче отбора чемпионата мира-2022. Начало — в 20.00 по московскому времени.

11.11.2021 | Россия — Кипр
Россия — Кипр

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