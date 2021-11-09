Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром оценил состояние нападения своей команды и высказался об игре футболистов в зарубежных лигах.

— Заболотный и Смолов в октябре забили мало. Есть ли проблемы в атаке?

— Проблемы есть везде. Начиная с вратарской позиции и заканчивая атакой. Не то что проблемы. Хотелось бы, чтобы нападающие много забивали, полузащитники — много отдавали, вратари — все ловили. Моменты такие есть. Но я не считаю, что это огромная проблема. Той же Словении забили два центральных защитника. Никто не вспомнил тогда про проблемы в атаке.

— Вы следите за теми, кто выступает в зарубежных чемпионатах, как Хайкин?

— В октябре не следил. В сентябре следили. Понимали в голове, что ставку будем делать на проверенных.

— Миранчук мало играет за клуб. Это проблема? Он в хорошей форме?

— В хорошей ли он форме — скажу вам после игры, если он выйдет на поле. Физически он чувствует себя хорошо, это понятно. Психологически — определенные даже не проблемы, а нюансы есть. Понятно, что он хочет играть, недоволен собой или клубом. Попросили всех, чтобы клубные дела оставили за пределами сборной. Футболисты «Зенита» тоже, наверное, не в лучшем психологическом состоянии приехали после ничьей с «Уралом».

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет против Кипра в матче отбора ЧМ-2022. Начало — в 20.00 по московскому времени.

11.11.2021 | Россия — Кипр