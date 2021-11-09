Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему вызвал в национальную команду защитника «Зенита» Данила Кругового, а не Дмитрия Скопинцева из «Динамо».

— Агент Миранчука сказал, что он не рассматривает вариант с возвращением в Россию. Вам такая позиция понятна?

— Какое отношение к сборной это имеет? К Хорватии и Кипру? Что дальше будет с Миранчуком — посмотрим. Я не хочу сейчас об этом говорить.

— Раньше вы говорили на все темы, даже про лимит. Что изменилось?

— Сейчас важные игры. Определяющие. Тогда были не определяющие.

— Не было ли разговора с РФС по контракту? Что вы будете делать?

— Разговаривать.

— Как Круговой себя чувствует?

— Хорошо. Он дома, в Питере. Все великолепно.

— Почему вызвали Кругового, а не Скопинцева?

— Во-первых, Данил в Питере был. Во-вторых, Скопинцева я знаю лучше всех. Поэтому и не вызвали.

— Есть мнение, что Скопинцеву удобнее играть в три центральных и атакует он лучше, чем обороняется. Дело в этом?

— Сто процентов, сто процентов.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет против Кипра в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Начало — 20:00 по московскому времени.