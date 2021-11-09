Карпин — о невызове Скопинцева: «Я знаю его лучше всех, поэтому и не вызвал»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему вызвал в национальную команду защитника «Зенита» Данила Кругового, а не Дмитрия Скопинцева из «Динамо».
— Агент Миранчука сказал, что он не рассматривает вариант с возвращением в Россию. Вам такая позиция понятна?
— Какое отношение к сборной это имеет? К Хорватии и Кипру? Что дальше будет с Миранчуком — посмотрим. Я не хочу сейчас об этом говорить.
— Раньше вы говорили на все темы, даже про лимит. Что изменилось?
— Сейчас важные игры. Определяющие. Тогда были не определяющие.
— Не было ли разговора с РФС по контракту? Что вы будете делать?
— Разговаривать.
— Как Круговой себя чувствует?
— Хорошо. Он дома, в Питере. Все великолепно.
— Почему вызвали Кругового, а не Скопинцева?
— Во-первых, Данил в Питере был. Во-вторых, Скопинцева я знаю лучше всех. Поэтому и не вызвали.
— Есть мнение, что Скопинцеву удобнее играть в три центральных и атакует он лучше, чем обороняется. Дело в этом?
— Сто процентов, сто процентов.
11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет против Кипра в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Начало — 20:00 по московскому времени.
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