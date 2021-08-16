Карпин рассказал, считает ли он Смолова лучшим русским форвардом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о Федоре Смолове и других нападающих команды.

«Головин может играть на разных позициях, — сказал Карпин. — Вообще у нас футболисты могут попадать на разные позиции, тем более игроки такого уровня, как Головин или Миранчук.

Смолов лучший русский форвард? Я бы не стал так конкретно, есть разноплановые нападающие. Тюкавин, Смолов, Дзюба, Заболотный, Комличенко, Соболев все разноплановые. Тут важно, как мы собираемся строить игру.

В чем прибавил Смолов в Испании? Не стал ни хуже, ни лучше. Сейчас он выглядит хорошо, что будет дальше – не знает никто».

С полным составом сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 можно ознакомиться здесь.