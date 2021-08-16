Карпин рассказал, следит ли его штаб за россиянами в нетоповых лигах
17:23
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как его штаб следит за потенциальными кандидатами в сборную.
«Следим ли за нашими в маленьких чемпионатах? У меня есть помощники, — сказал Карпин. — Если кто-то себя покажет, они обратят внимание. Информация по всем есть. Кто-то сверкнет — будем более пристально следить. Это касается и игроков РПЛ, того же Уткина. Нужно не только хорошо выглядеть, но быть и лучше других. В центре поля высокая конкуренция».
С полным составом сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 можно ознакомиться здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rusteam/news/sostav-sbornoy-rossii-na-otborochnye-matchi-chempionata-mira-2022-kogo-vyzval-valeriy-karpin-1824897/
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