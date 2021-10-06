Карпин объяснил вызов Бакаева в состав сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему в команду был вызван полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев
20:12
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему в команду был вызван полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев
— Сегодня пришла информация, что в «Аталанте» недовольны Миранчуком, что возможна аренда или продажа. Вы не говорили с ним о том, что ему дальше делать?
— По этому поводу не говорили. Говорили о другом, о сборной. По теме «Аталанты» говорили в контексте игрового времени. Попятно, что он хочет играть. Я ему еще это не говорил, но главное играть, не важно, где.
— Бакаев был довызван. Вы так впечатлялись тем, как он провел последние две игры?
— Нет. Ионов получил травму.
— Замена по позиции?
— Да.
Сборная России проведет матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).
Читайте также
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю