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Карпин объяснил вызов Бакаева в состав сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему в команду был вызван полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев
20:12
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему в команду был вызван полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев

— Сегодня пришла информация, что в «Аталанте» недовольны Миранчуком, что возможна аренда или продажа. Вы не говорили с ним о том, что ему дальше делать?

— По этому поводу не говорили. Говорили о другом, о сборной. По теме «Аталанты» говорили в контексте игрового времени. Попятно, что он хочет играть. Я ему еще это не говорил, но главное играть, не важно, где.

— Бакаев был довызван. Вы так впечатлялись тем, как он провел последние две игры?

— Нет. Ионов получил травму.

— Замена по позиции?

— Да.

Сборная России проведет матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры