Карпин оценил положение сборной России перед заключительными матчами отбора ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил положение команды в отборочной группе ЧМ-2022 после победы над Словенией (2:1).

«Расклад в группе? Приятно, что мы на первом месте», — заявил Карпин.

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в групповом этапе и участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира. В восьми турах россияне набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу группы H. Вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе — 10), Мальты и Кипра (обе — 5).

В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира россияне в Сплите сыграют с хорватами 14 ноября.