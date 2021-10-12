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Карпин оценил положение сборной России перед заключительными матчами отбора ЧМ-2022

12 октября, 00:38
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил положение команды в отборочной группе ЧМ-2022 после победы над Словенией (2:1).

«Расклад в группе? Приятно, что мы на первом месте», — заявил Карпин.

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в групповом этапе и участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира. В восьми турах россияне набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу группы H. Вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе — 10), Мальты и Кипра (обе — 5).

В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира россияне в Сплите сыграют с хорватами 14 ноября.

Словения — Россия

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Севастиан Терлецкий все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры