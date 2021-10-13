Полиция Марибора рассказала подробности драки болельщиков после матча России со Словенией

Полиция Марибора рассказала о подробностях драки болельщиков после матча отбора к ЧМ-2022 между сборными Словении и России, в которой пострадал россиянин.



«После матча три иностранных болельщика направились от стадиона «Людски врт» к съемной квартире в центре города. Возле стадиона к ним подбежал неизвестный мужчина, повалил на землю одного из фанатов, ударил его ногой и сбежал.

Мы должны подчеркнуть, что атака была единичным случаем, а не случаем противостояния между фанатами», — сообщили РБК в пресс-службе полиции Марибора.

Сообщалось, что у одного из российских болельщиков серьезные повреждения с переломами. Все время после матча и почти до утра пострадавшим пришлось провести в больнице Maribor University Medical Centre.

Матч Словения — Россия прошел в Мариборе на стадионе «Людски врт» в понедельник, 11 октября. Россияне после этой игры вышли на первое место в группе с 19 очками, опережая Хорватию на два балла за два тура до финиша отбора. Эти две сборные гарантировали себе место в топ-2 группы, их уже не смогут обойти Словакия и Словения.