Карпин выделил особенности сборной Словакии перед матчем отбора ЧМ-2022
Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал сильные стороны сборной Словакии.
— Получилось ли сегодня у игроков впитать ту информацию, которую вы хотели до них донести?
— На том сборе в сентябре говорил, что чувствуется не только на поле мастерство, но и по интеллекту. Все игроки сборной, соответственно, должны быть выше тех, кто пока не в сборной. Футболисты сборной впитывают за одну теорию столько информации, сколько в «Ростове» уходило бы на это недели одну-две.
— Есть ли какой-то скелет для состава на следующие игры? Можете сказать, кто?
— Конечно, определился. Вам не скажу. Это человек 7-8.
— Какие особенности у сборной Словакии? К чему надо быть готовым?
— Ко всему надо быть готовым. Посмотрели, проанализировали. Есть хорошие футболисты чисто индивидуально, есть и командные особенности. Все знают, что опасные на стандартах. Добротная, хорошая команда.
Матч против сборной Словакии пройдет 8 октября в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», встреча начнется в 21.45 (мск).
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