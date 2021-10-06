Карпин выделил особенности сборной Словакии перед матчем отбора ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал сильные стороны сборной Словакии.

— Получилось ли сегодня у игроков впитать ту информацию, которую вы хотели до них донести?

— На том сборе в сентябре говорил, что чувствуется не только на поле мастерство, но и по интеллекту. Все игроки сборной, соответственно, должны быть выше тех, кто пока не в сборной. Футболисты сборной впитывают за одну теорию столько информации, сколько в «Ростове» уходило бы на это недели одну-две.

— Есть ли какой-то скелет для состава на следующие игры? Можете сказать, кто?

— Конечно, определился. Вам не скажу. Это человек 7-8.

— Какие особенности у сборной Словакии? К чему надо быть готовым?

— Ко всему надо быть готовым. Посмотрели, проанализировали. Есть хорошие футболисты чисто индивидуально, есть и командные особенности. Все знают, что опасные на стандартах. Добротная, хорошая команда.

Матч против сборной Словакии пройдет 8 октября в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», встреча начнется в 21.45 (мск).