Карпин объяснил вызов Глебова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов полузащитника «Ростова» Данила Глебова в команду к отборочному матчу ЧМ-2022 со Словакией.

Футболист был вызван в сборную после того, как расположение команды покинул Денис Глушаков.

— Почему Глебов вызван в сборную? На сайте РФС есть все объяснение, что еще нужно? Глушаков уехал и приехал футболист, который знает общие направления. Если не он, то кто? Умяров? Он в молодежной сборной не тренировался два дня.

— У Глебова видели в инстаграме, как он ест доширак, хлеб с сосиской, а вы говорите, что он знает ваши требования.

— Меня радует, что мы на тренировке говорим про инстаграм футболистов и что они едят. Это он ел или просто выложил? Никто не знает? Вот именно. И при любой диете, даже самой жесткой, психологи разрешают раз в неделю скушать что-нибудь запрещенное. Психологически тяжело держать себя в руках. Нельзя этого делать 24 на 7. Не значит, что в сборной футболисты не съели кусочка сахара. Все видно, кто что ел.

— Был ли шорт-лист по замене Глушакова или рассматривали только Глебова?

— На первой пресс-конференции мы говорили, что у нас есть список из минимум пяти человек на каждую позицию. Он меняется в зависимости от травм и состояния, кто-то вычеркивается. Был и есть список. Если кто-то завтра не дай бог получит травму, из этого списка возьмется игрок на эту позицию. Решили Глебова вызвать и я уже сказал, почему.

Матч Россия — Словакия пройдет 8 октября. Начало встречи — 21.45 (мск).