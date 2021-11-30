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Карпин: «Наши футболисты могут играть в футбол. Не отбиваться, а играть»

21:28
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о настрое на стыковые матчи в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре.

«Оптимизм? Ничего сверхъестественного не случилось. Дает надежду то, что наши футболисты могут играть в футбол. Не отбиваться, а играть! Моя задача — добиться этого. Эта встреча подтвердила, что это все возможно. Я и в прошлый раз так считал. Без веры нельзя жить. Вера основывается на том, что людям свойственно ошибаться.

Поддержка аудитории? Вы мне не верите, но я ничего не читаю. Например, ко мне подходят люди на улице. Хожу по улице из-за ваших пробок. Вчера с РФС ехал на метро.

Утечка информации? Понятно, откуда уходит информация. Ее особо никто и не скрывал. После осеннего раза сливов из сборной не было. Они просто перестали быть», — заявил Карпин.

24 марта 2022 года сборная России сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира. Финал пройдет 29 марта с победителем в паре Швеция — Чехия.

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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты