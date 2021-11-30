Карпин — о собрании: «Была речь об игре Джикии и Дивеева, смотрели видео, моменты»
21:32
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что обсуждал с игроками команды на собрании.
«Я не давал никакие рекомендации. Сейчас тот случай, когда все прекрасно все понимают. Была речь об игре Джикии и Дивеева. Смотрели видео, моменты. Это не аналитика. Но кое-какие моменты поставили. Реакция была позитивная», — сказал тренер.
24 марта на одном из домашних стадионов сборная России сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за право выступить на ЧМ-2022.
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