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Карпин: «Есть те, кто меня очаровали. Разочарований пока не было»

21:19
Валерий Карпин и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кто из футболистов произвел на него наибольшее впечатление.

«Есть ли те, кто разочаровал? Честно говоря нет, но есть те, кто меня очаровали. Разочарований пока не было», — заявил Карпин.

О назначении Карпина на пост главного тренера сборной России было объявлено 23 июля. 26 июля он подписал рассчитанный до конца 2021 года контракт, который предусматривает возможность продления.

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Иван Шитик все материалы автора

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