Карпин: «Есть те, кто меня очаровали. Разочарований пока не было»
21:19
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кто из футболистов произвел на него наибольшее впечатление.
«Есть ли те, кто разочаровал? Честно говоря нет, но есть те, кто меня очаровали. Разочарований пока не было», — заявил Карпин.
О назначении Карпина на пост главного тренера сборной России было объявлено 23 июля. 26 июля он подписал рассчитанный до конца 2021 года контракт, который предусматривает возможность продления.
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