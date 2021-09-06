Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Валерий Карпин: «В нынешней сборной России я был бы корягой, которая очень много бегает»

21:23
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кем бы он был в нынешней команде.

«Кем был бы Карпин — футболист в сегодняшней сборной? Точно не Лео Месси. Корягой, но которой очень много бегает», — сказал Карпин.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45 мск. Игру в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Читайте также

Самый высокий спортсмен мира выиграл Паралимпиаду. Как иранец ростом 246 см оставил Россию без золота
А у нас в Европе газ: что изменит запуск «Северного потока-2»
Исчезнувший катер с 7 пассажирами нашли в Каспийском море
Фото: Мирослава Карпович из Папиных дочек заговорила о детях
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры