Валерий Карпин: «В нынешней сборной России я был бы корягой, которая очень много бегает»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кем бы он был в нынешней команде.

«Кем был бы Карпин — футболист в сегодняшней сборной? Точно не Лео Месси. Корягой, но которой очень много бегает», — сказал Карпин.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45 мск. Игру в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.