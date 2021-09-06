Валерий Карпин: «В нынешней сборной России я был бы корягой, которая очень много бегает»
21:23
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кем бы он был в нынешней команде.
«Кем был бы Карпин — футболист в сегодняшней сборной? Точно не Лео Месси. Корягой, но которой очень много бегает», — сказал Карпин.
Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45 мск. Игру в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.
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