Капитаны сборных США и Ирана сделали традиционное совместное фото перед матчем

Сборные Ирана и США 29 ноября играют в рамках 3-го тура группового этапа ЧМ-2022.

Перед стартовым свистком капитаны команд Эхсан Хаджсафи и Тайлер Адамс сделали традиционное совместное фото вместе с судьями, которые обслуживают матч.

Отметим, что перед началом матча болельщики освистали гимн Ирана.

Ранее представители США сообщили, что они приняли решение отказаться от изображения официального флага Ирана в знак поддержки женщин в Иране, борющихся за права человека. Позже американская сторона принесла извинения за данный поступок.