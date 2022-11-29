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Сегодня, 22:24

Капитаны сборных США и Ирана сделали традиционное совместное фото перед матчем

Иван Шитик
Корреспондент
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Капитаны сборных Ирана и США.

Сборные Ирана и США 29 ноября играют в рамках 3-го тура группового этапа ЧМ-2022.

Перед стартовым свистком капитаны команд Эхсан Хаджсафи и Тайлер Адамс сделали традиционное совместное фото вместе с судьями, которые обслуживают матч.

Отметим, что перед началом матча болельщики освистали гимн Ирана.

Ранее представители США сообщили, что они приняли решение отказаться от изображения официального флага Ирана в знак поддержки женщин в Иране, борющихся за права человека. Позже американская сторона принесла извинения за данный поступок.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
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