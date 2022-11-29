Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 22:15

Болельщики освистали гимн Ирана перед матчем против США на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Футболисты сборной Ирана.
Фото Reuters

Перед началом матча группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Ирана и США по традиции были исполнены национальные гимны стран-участниц.

Первым исполнялся гимн Ирана, который был освистан фанатами, находящимися на трибунах.

Ранее представители США сообщили, что они приняли решение отказаться от изображения официального флага Ирана в знак поддержки женщин в Иране, борющихся за права человека.

После этого Федерация футбола Ирана осудила данное сообщение и призвала дисквалифицировать сборную США на 10 матчей за оскорбление достоинства страны.

После двух туров иранцы идут на втором месте с 3 очками, а американцы занимают третью строчку с 2 очками.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
6
1
Читайте также
Британский журналист Уилсон назвал ЧМ-2018 лучшим мировым первенством, на котором он работал
Попал под поезд, но не сломался. Уникальный лучник из Бурятии стреляет без рук и ноги
В США посоветовали Киеву забыть о «возвращении» Крыма
Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Московском регионе к концу недели
Как отметить День матери
Хабаровский РЦК: что это
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Николаев считает личной заслугой Фраппар ее назначение на матч чемпионата мира-2022
ЧМ-2022: Иран проигрывает США и на грани вылета, Англия не может забить Уэльсу. Онлайн-трансляция 29 ноября
Уэльс и Англия не забили голов в первом тайме матча ЧМ-2022
Иран уступает США после первого тайма в матче ЧМ-2022
Иран — США: Пулишич открыл счет в первом тайме
Кулибали: «Без Мане было сложнее. Он наша звезда, человек-символ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игорь Корнеев: «Нидерланды пока не убеждают. По тому, как они играют сейчас, далеко не пройдут»

Капитаны сборных США и Ирана сделали традиционное совместное фото перед матчем
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости