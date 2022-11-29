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Сегодня, 22:29

Главный тренер Сенегала: «Сейчас для нас начинается новый чемпионат»

Иван Шитик
Корреспондент
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Алиу Сиссе.
Фото Reuters

Главный тренер Сенегала Алиу Сиссе оценил игру команды в матче группового этапа ЧМ-2022 против Эквадора (2:1).

«Сейчас для нас начинается новый чемпионат — матчи на выбывание. И мы не собираемся довольствоваться тем, чего достигли. На данном этапе соревнования не имеет значения, кто соперник, вы должны победить лучших.

Я знаю своих игроков и верю в них. В матче против Эквадора они подтвердили, что способны справляться с давлением в нужный момент. Этот навык очень пригодится нам в плей-офф», — приводит слова тренера ESPN.

Сенегальская команда принимает участие в чемпионате мира в третий раз. В 2002 году команда добралась до четвертьфинала, а в 2018 году не смогла выйти из группы.

В 2002 году капитаном сенегальской команды был ее нынешний главный тренер Алиу Сиссе.

 
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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