Сакки считает, что сборная Португалии может удивить на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки ответил на вопрос, какая команда может удивить на чемпионате мира-2022.

«Португалия может удивить, потому что, помимо Криштиану Роналду, у них есть футболисты, демонстрирующие отличный уровень игры — Леау, а также Бернарду Силва. В обороне они сильны», — приводит Sempre Milan слова Сакки.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Португалии сыграет в одной группе с командами Уругвая, Ганы и Южной Кореи.