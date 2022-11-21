Колыванов оценил шансы Роналду и Месси на победу в чемпионате мира-2022

Известный тренер Игорь Колыванов поделился мнением о шансах сборных Португалии и Аргентины на победу в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Португальцы в последние годы вылезали только благодаря Роналду. Он в нужный момент способен был забить и повести партнеров за собой. У латиноамериканцев поставлен более командный футбол плюс имеется Месси. К тому же в 2014-м они добрались до финала ЧМ, где уступили Германии. Спустя четыре года в России они проиграли лишь будущим чемпионам — французам. Понятно, что Криштиану и Лионель сделают все для завоевания трофея, но им придется непросто. Все-таки возраст сказывается, а по ходу матчей усталость будет только накапливаться. Одному уже 35 лет, второму — 37», — цитирует Колыванова RT.

В групповом турнире ЧМ-2022 Аргентина сыграет со сборными Саудовской Аравии, Польши и Мексики.

Португальцы встретятся с Уругваем, Ганой и Южной Кореей.