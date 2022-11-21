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Сегодня, 11:54

Колыванов оценил шансы Роналду и Месси на победу в чемпионате мира-2022

Руслан Минаев
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Известный тренер Игорь Колыванов поделился мнением о шансах сборных Португалии и Аргентины на победу в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Португальцы в последние годы вылезали только благодаря Роналду. Он в нужный момент способен был забить и повести партнеров за собой. У латиноамериканцев поставлен более командный футбол плюс имеется Месси. К тому же в 2014-м они добрались до финала ЧМ, где уступили Германии. Спустя четыре года в России они проиграли лишь будущим чемпионам — французам. Понятно, что Криштиану и Лионель сделают все для завоевания трофея, но им придется непросто. Все-таки возраст сказывается, а по ходу матчей усталость будет только накапливаться. Одному уже 35 лет, второму — 37», — цитирует Колыванова RT.

В групповом турнире ЧМ-2022 Аргентина сыграет со сборными Саудовской Аравии, Польши и Мексики.

Португальцы встретятся с Уругваем, Ганой и Южной Кореей.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1076484-kolyvanov-messi-ronaldu-chempionat-mira

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Игорь Колыванов
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Португалии по футболу
0
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