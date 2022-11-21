Рианчо считает, что Катару непозволительно было проигрывать в первом матче ЧМ-2022

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о поражение сборной Катара от Эквадора в матче открытия чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счетом 0:2.

Он считает, что для хозяина турнира непозволительно проигрывать в первом матче ЧМ-2022.

«Помню, как до ЧМ-2018 все говорили о «мертвой» сборной России Черчесова. Потом эта команда разгромила Саудовскую Аравию. Сборная Катара вчера, наоборот, абсолютная ничего не показала. Может, она бы смогла одержать победу, если бы ее первый матч был с саудитами», — цитирует Рианчо Sport24.

ЧМ-2022 в Катаре стартовал вчера, 20 ноября. Финал состоится 18 декабря.