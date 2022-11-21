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Рианчо считает, что Катару непозволительно было проигрывать в первом матче ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о поражение сборной Катара от Эквадора в матче открытия чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счетом 0:2.

Он считает, что для хозяина турнира непозволительно проигрывать в первом матче ЧМ-2022.

«Помню, как до ЧМ-2018 все говорили о «мертвой» сборной России Черчесова. Потом эта команда разгромила Саудовскую Аравию. Сборная Катара вчера, наоборот, абсолютная ничего не показала. Может, она бы смогла одержать победу, если бы ее первый матч был с саудитами», — цитирует Рианчо Sport24.

ЧМ-2022 в Катаре стартовал вчера, 20 ноября. Финал состоится 18 декабря.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-21-riancho-dlya-khozyaina-chm-nepozvolitelno-proigryvat-v-pervom-matche-na-mundiale

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
Рауль Рианчо
0
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