Иван Ургант: «Смотрел матч Мальта — Россия, скорости такие хорошие. А потом обнаружил, что смотрю на скорости 1,75»
Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале поделился впечатлениями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия (1:3). Сейчас он находится на карантине из-за коронавируса.
«Я посмотрел матч Мальта — Россия три раза... Смотрел в записи. И, кстати, эта игра меня поддержала. Я подумал, что если наши футболисты смогли выстоять — если они обыграли эту Мальту, то и я выстою! Кстати, ребята играли быстро. Скорости такие хорошие. А потом я обнаружил, что смотрю на скорости 1,75», — сказал Ургант.
Следующий матч сборная России проведет 27 марта против команды Словении. Начало в 17.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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