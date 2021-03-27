Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале поделился впечатлениями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия (1:3). Сейчас он находится на карантине из-за коронавируса.

«Я посмотрел матч Мальта — Россия три раза... Смотрел в записи. И, кстати, эта игра меня поддержала. Я подумал, что если наши футболисты смогли выстоять — если они обыграли эту Мальту, то и я выстою! Кстати, ребята играли быстро. Скорости такие хорошие. А потом я обнаружил, что смотрю на скорости 1,75», — сказал Ургант.

Следующий матч сборная России проведет 27 марта против команды Словении. Начало в 17.00 по московскому времени.