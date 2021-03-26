Ибрагимович поделился эмоциями после возвращения в сборную Швеции
Форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал об эмоциях от возвращения в национальную команду
«Играю, стараюсь выполнить свою работу. Я все еще могу делать эти ниндзя-движения. Они все еще во мне, даже когда мне 39 лет. Ощущения потрясающие. Мне не хватало шведской публики, фанатов, последний раз, когда я играл здесь, был полный стадион, и атмосфера была другой. Счастлив и горд», — цитирует Ибрагимовича Goal.com.
Сборная Швеции обыграла Грузию со счетом 1:0 в первом матче отбора ЧМ-2022. 39-летний швед отдал голевую передачу на Виктора Классона.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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