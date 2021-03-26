Ибрагимович поделился эмоциями после возвращения в сборную Швеции

Форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал об эмоциях от возвращения в национальную команду

«Играю, стараюсь выполнить свою работу. Я все еще могу делать эти ниндзя-движения. Они все еще во мне, даже когда мне 39 лет. Ощущения потрясающие. Мне не хватало шведской публики, фанатов, последний раз, когда я играл здесь, был полный стадион, и атмосфера была другой. Счастлив и горд», — цитирует Ибрагимовича Goal.com.

Сборная Швеции обыграла Грузию со счетом 1:0 в первом матче отбора ЧМ-2022. 39-летний швед отдал голевую передачу на Виктора Классона.