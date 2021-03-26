Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Ибрагимович поделился эмоциями после возвращения в сборную Швеции

23:01

Форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал об эмоциях от возвращения в национальную команду

«Играю, стараюсь выполнить свою работу. Я все еще могу делать эти ниндзя-движения. Они все еще во мне, даже когда мне 39 лет. Ощущения потрясающие. Мне не хватало шведской публики, фанатов, последний раз, когда я играл здесь, был полный стадион, и атмосфера была другой. Счастлив и горд», — цитирует Ибрагимовича Goal.com.

Сборная Швеции обыграла Грузию со счетом 1:0 в первом матче отбора ЧМ-2022. 39-летний швед отдал голевую передачу на Виктора Классона.

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...