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Сегодня, 07:50

Иван Сергеев: «Больше не буду сбривать бороду»

Нападающий «Зенита» Сергеев сказал, что больше не будет сбривать бороду
Гоша Чернов
Корреспондент
Иван Сергеев.
Фото ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в интервью «СЭ» оценил шансы сборной России на выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года.

— Ты сбрил бороду, когда тебя впервые вызвали в сборную России. На дебют или на первый гол пообещаешь что-нибудь?

— Нет, больше не буду! Не понравилось бриться. До этого лет пять-шесть не сбривал бороду, только подравнивал. А когда вызвали в сборную, пришлось сбрить. Я, еще играя в ФНЛ, давал обещание — надо было выполнять.

— Как оцениваешь шансы на выход на чемпионат мира?

— Шансы есть. Мы играем с Польшей дома, ее надо пройти, а потом будет матч с Чехией или Швецией. Не надо смотреть на одного Левандовски. Ясно, что он форвард номер один сейчас, но надо верить в себя.

Сборная России сыграет с командой Польши 24 марта. В случае победы финальный стыковой матч команда Валерия Карпина проведет с победителем пары Швеция — Чехия.

Иван Сергеев. «С шарфом «Спартака» я на трибуне точно не сидел!» Сергеев — о конкуренции с Дзюбой, переходе в «Зенит» и «Что было дальше?»

Иван Сергеев
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
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