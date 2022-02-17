Иван Сергеев: «Больше не буду сбривать бороду»

Нападающий «Зенита» Сергеев сказал, что больше не будет сбривать бороду

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в интервью «СЭ» оценил шансы сборной России на выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года.

— Ты сбрил бороду, когда тебя впервые вызвали в сборную России. На дебют или на первый гол пообещаешь что-нибудь?

— Нет, больше не буду! Не понравилось бриться. До этого лет пять-шесть не сбривал бороду, только подравнивал. А когда вызвали в сборную, пришлось сбрить. Я, еще играя в ФНЛ, давал обещание — надо было выполнять.

— Как оцениваешь шансы на выход на чемпионат мира?

— Шансы есть. Мы играем с Польшей дома, ее надо пройти, а потом будет матч с Чехией или Швецией. Не надо смотреть на одного Левандовски. Ясно, что он форвард номер один сейчас, но надо верить в себя.

Сборная России сыграет с командой Польши 24 марта. В случае победы финальный стыковой матч команда Валерия Карпина проведет с победителем пары Швеция — Чехия.